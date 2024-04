Maglia speciale, piccolo spoiler pubblicato sui social: il dettaglio

Continua a crescere l’attesa per la scoperta della maglia speciale creata dalla Lazio insieme a Mizuno per ricordare il cinquantesimo anniversario del Primo scudetto. La società sta già tappezzando la città di manifesti e cartelloni con le figurine dei calciatori della Lazio del 1974 e questa mattina ha pubblicato un video in cui emerge un piccolo spoiler della maglia che verrà indossata il 12 maggio. Dal video, infatti, rigorosamente in bianco e nero, si nota solo il colletto della maglia che dovrebbe essere bianco con la forma a V. Un bel richiamo alle maglie della stagione 1973/74.