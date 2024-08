Rovella sul suo numero di maglia: “Questi i miei due numeri preferiti. Avevo scelto il 65 perché…”

Il primo anno di Rovella alla Lazio non è stato semplice: la pubalgia lo ha tenuto ai box per diversi mesi e questo non gli ha permesso di esprimere tutte le sue potenzialità. Nicolò vuole prendersi per mano il centrocampo biancoceleste a partire da oggi. Presso gli studi della Panini, Rovella ha parlato del suo nuovo numero di maglia. Queste le sue parole

Il commento di Rovella sul suo nuovo numero di maglia

Avevo scelto il 65 perché è l'anno di nascita di mio papà. L'ho avuto come primo numero al Genoa, credo di volerlo avere sempre e spero di poterlo prendere. O il 6 o il 65, sono questi i miei due numeri preferiti. Il 65 diciamo che mi ha sempre portato fortuna.

