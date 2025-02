Le disposizioni dell'Osservatorio (ONMS) per Milan-Lazio

Il tema trasferte è una questione molto delicata in casa Lazio con i tifosi biancocelesti residenti nel Lazio che hanno dovuto rinunciare alle ultime due partite lontane dallo Stadio Olimpico per le restrizioni alle vendite dei tagliandi e si è in attesa delle disposizioni per Venezia-Lazio a seguito della riunione del GOS svoltasi questa mattina.

Nel frattempo L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha emanato la nuova determinazione per le prossime partite considerate più a rischio, tra cui Milan-Lazio in programma il 2 marzo.

Stadio San Siro - Depositphotos

Le disposizioni dell'ONMS