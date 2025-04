Torino, si fanno strada le prime ipotesi sul dopo Milinkovic-Savic: un biancoceleste in pole

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Stampa, la società granata sembrerebbe star già valutando delle possibili alternative in caso di addio di Milinkovic-Savic al Torino. Il portiere serbo, corteggiato da diverse big europee, potrebbe lasciare il club. In caso di addio, a sostituirlo sarebbero emersi già due nomi di portieri di Serie A, tra cui un biancoceleste.

Tra i candidati un portiere biancoceleste

Il direttore sportivo avrebbe già contatto il Verona per un suo vecchio obiettivo, Lorenzo Montipò, in scadenza con gli scaligeri tra un anno, motivo per cui ha dei costi contenuti. Un'altra alternativa proviene direttamente dalla Lazio: tra le prime ipotesi sorge quella di Ivan Provedel, estremo difensore biancoceleste, che sta trovando sempre meno spazio con il subentro di Mandas da titolare sia in Europa League, che in Serie A. Con un costo di circa 7 milioni di euro potrebbe rivelarsi un ottimo candidato per la successione di Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic, le pretendenti in Europa

Il fratello del noto centrocampista ex Lazio sarebbe entrato nel mirino di diversi club europei: sia Manchester City, che United, avrebbero puntato gli occhi sul portiere granata. Per il numero 32 del Toro i Red Devils sono una lontana conoscenza: all'età di 17 anni Vanja Milinkovic-Savic è stato acquistato dallo United per 2 milioni di euro, ma senza mai scendere in campo, essendo stato bloccato dall’assenza del permesso di lavoro in Inghilterra. Da quel momento la cessione e l'approdo al Lechia Danzica in Polonia.