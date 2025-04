Lazio-Bodø/Glimt, Knutsen: "Domani segneremo. Lazio squadra Top…"

Si torna in campo in Europa League. La Lazio di mister Baroni sarà impegnata nella serata di domani alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma al match di ritorno contro il Bodø/Glimt, per una sfida decisiva. A seguito del 2-0 subito al Aspmyra Stadion, i biancocelesti sono chiamati a rimontare il risultato dell’andata per proseguire la propria avventura in Europa League e centrare l’accesso alle semifinali, un traguardo senza precedenti per i biancocelesti, mai arrivati oltre i quarti di Europa League nell'era Lotito.

A poco più di un giorno dalla gara contro la Lazio, Kjetil Knutsen, tecnico del Bodø/Glimt, è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico di Roma per introdurre l’imminente sfida europea contro i biancocelesti.

La conferenza stampa di mister Kjetil Knutsen

Il mio pensiero è quello di guardare anche a quello che è successo ieri in Champions League, puoi subire due reti in breve tempo e due gol possono diventare quattro, per noi è importante gettarci alle spalle la gara dell'andata e pensare solo a domani, mi aspetto una buona prestazione che si situa in una fondamentale dimensione che è quella della giusta distanza tra i reparti, la nostra forza si basa su un grande spirito di squadra anche su una grande fedeltà alle indicazioni che fornisco in allenamento, sarà Rock'n'Roll la partita di domani.

Tornare all'Olimpico

Essere qui e giocare in questo stadio così grande è un'esperienza fantastica e non da meno anche il significato di questa partita che va oltre ogni immaginazione, sono contento di essere tornato qui. Mi auguro che noi avremo una possibilità di giocare allo stesso livello dell'andata e ciò che è successo settimana scorsa ce l'abbiamo alle spalle.

Sintetico

C'è poca differenza per la Lazio perché hanno giocatori molto tecnici, per noi è un vantaggio il sintetico ma il passaggio ad un campo più grande non ci influenzeranno.

Gioco

Intensità, dobbiamo avere grande forza nelle gambe, metterci tanta intensità che è parte della nostra identità. L'espressione offensiva che dobbiamo mettere in campo ed essere bilanciati e anche una parte naturale di vivere le energie su due partite dobbiamo mettere la stessa intensità dell'andata. È vero che giochiamo forti e correre più veloce è più importante di correre forte

Imparare dagli errori dell'ultima volta all'Olimpico

Lavoro molto sugli errori, mi sono focalizzato parecchio e spero che io la squadra e lo staff siamo più avanti rispetto al passato. Non siamo gli stessi di tre anni fa e mi auguro che l'esito sia più positivo.

Blomberg

Molto bene, è un motivo per cui lo abbiamo voluto far tornare al Bodo e lui si presta bene a questo gioco, lui è un giocatore molto dotato e in realtà credo che farà una buona prestazione come le recenti che ha fatto. Sa fare gol e assist è molto duttile partirà titolare probabilmente.

Che Lazio si aspetta

È una squadra molto potente e buona, per come la vedo io voglio dire che questa squadra va analizzata giocatore per giocatore che ci dice che è una squadra top, ci sono soprattutto i due centrali che hanno grand equalità. La Lazio è molto ben equipaggiata e anche nel reparto offensivo ci sono giocatori che possono incendiare la partita. La Lazio di domani sarà diversa, giocano sulla base di un gioco offensivo per ribaltare il risultato, per ma un giocator che ha avuto solo 40' non puoi dare il massimo ma c'è un modo di giocare che è diverso da come funziona in Norvegia.

Emozione di giocare questa partita

Non vediamo l'ora di essere in campo contro la Lazio, è già per noi un onore giocarci un'altra gara, non stiamo pensando alle conseguenze della gara possiamo arrivare alla semifinale ma nn pensiamo a questa come motivazione. La nostra motivazione deve essere di giocare bene, ci sono troppi dettagli su cui ci stiamo focalizzando adesso, sarà una bellissima partita e non vediamo l'ora di essere in campo.

Percentuali di passare in Semifinale

Mantenere il pensiero che è ancora 50% e 50% adesso giochiamo casa della Lazio, siamo orgogliosi della gara dell'adnata abbiamo dimostrato che cos'è il Glimt, a casa o in trasferta dobbiamo cercare di giocare il nostro calcio e sono sicuro che il Bodo segnerà anche domani questa è la mia idea del calcio giocarsela sempre altrimenti non possiamo accedere alla semifinale

