Cds | Castellanos si lancia, Ciro ecco un sorriso

“Mi aspetto di giocare di più, ma conta il gruppo”. Queste le parole del protagonista nella serata dello Stirpe, l’argentino Castellanos. Autore di una doppietta da subentrante, l’argentino ha ribaltato una partita che si era fatta complicata e ha riportato un velo di serenità su Formello dopo una settimana a dir poco travagliata.

Il suo colpo di testa al primo pallone toccato e quel tap in a porta vuota a pochi minuti di distanza sono valsi i 3 punti, una vera e propria boccata d’ossigeno per la Lazio. Oltre ai gol, anche il gesto simbolico dell’ esultanza con tutta la panchina, Ciro compreso. “Serviva mentalmente, dovevamo lavorare sulla testa. Abbiamo dato il massimo fino all’ultimo. Ora dobbiamo pensare che per noi sarà importante il prossimo allenatore.” Ha concluso. Tudor, dalla tv, ha sicuramente apprezzato.

Per un Castellanos che si è esaltato a partita a in corso, Immobile ha iniziato l’incontro con la fascia al braccio e il peso della settimana appena terminata, forse la più complicata da quando è alla Lazio, dal lontano 2016. Malumori, pressioni, una campagna mediatica esageratamente dura nei confronti del bomber biancoceleste. É stato colpevolizzato di aver remato contro il Comandante, di averlo tradito. Le parole in settimana del presidente Lotito non hanno fatto altro che buttare benzina sul fuoco: “L’aggressione a Immobile? A me succede tutti i giorni, vivo sotto scorta da vent’anni, eppure non è che faccio questo clamore”. Il tutto poi sfociato in una becere aggressione, fisica e verbale, ai danni del numero 17 che, in compagnia della moglie Jessica, stava accompagnando il figlioletto Mattia a scuola: 7 giorni complicati per Ciro.

Tutto ciò si è riversato, come normale che fosse, sui quei 56’ minuti da lui giocati. Molti errori e poca lucidità, ma ce lo si poteva aspettare. Martusciello ha quindi deciso di sostituirlo nella ripresa a dimostrazione del fatto che è stata una serata tosta per lui, Okoli e Romagnoli hanno fatto muro e non gli hanno concesso niente. Sul suo futuro, a prescindere da come finirà la stagione, vi è sempre molta più incertezza e potrebbe prendere in considerazione altre offerte.

Il Corriere dello Sport