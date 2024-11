Caso Ajax, Onorato: "Inaccettabile il trattamento ai tifosi. Ci auguriamo..."

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Alessandro Onorato, assessore allo Sport, che ha espresso il suo pensiero sul divieto di trasferta per i tifosi della Lazio. Queste le sue dichiarazioni

Il sindaco ha subito chiamato la sindaca di Amsterdam, il sindaco ha espresso e ricordato che la tifoseria dalla Lazio non può essere etichettata come antisemita e razzista. Non è che se due stupidi hanno dei comportamenti… Non ritengo accettabile che oltre 3000 tifosi possano essere trattati così e impedire una trasferta così attesa. Siamo in costante contatto con le autorità competenti, con il presidente della Lazio per monitorare la situazione. Vogliamo tutelare chi ha comprato un biglietto di un hotel, di un aereo, di uno stadio, persone che meritano rispetto, hanno fatto sacrifici per mesi. Se dall’oggi al domani senza coinvolgere la UEFA, le due società di calcio fanno un blocco della trasferta viene meno il senso del calcio. Capisco la difficoltà di gestire l’ordine pubblico. Per la partita della Roma c'erano addirittura minacce dei tifosi, abbiamo fermato la trasferta, ma se in maniera unilaterale. Nel merito, vediamo lo sviluppo, ci auguriamo ci sia un ripensamento, vediamo la UEFA cosa dice.