Perché Hummels non viene schierato nella Roma: la reazione sbalordita dei compagni dopo la scelta di Juric

Mats Hummels è rimasto ancora una volta in panchina durante la partita di Europa League contro l’Union SG, nonostante le assenze di Ndicka e Hermoso. Juric ha scelto di adattare Bryan Cristante al centro della difesa, accanto a Mancini e Angelino, suscitando sorpresa tra i giocatori e gli appassionati giallorossi.

L’adattamento di Cristante e l’incredulità del gruppo

Nel match di Bruxelles, la formazione schierata da Juric comprendeva Cristante come centrale difensivo, una mossa comprensibile data la mancanza di alternative, ma resa discutibile dalla presenza in panchina di un giocatore come Hummels. Questa esclusione ha provocato una nuova ondata di incredulità nei confronti del difensore tedesco, aumentando le speculazioni su un possibile addio già a gennaio, probabilmente con un ritorno in Bundesliga.

La reazione dei compagni di squadra e dei tifosi

La mancata convocazione di Hummels nell’undici iniziale contro una squadra modesta come l’Union SG ha fatto rumore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione di Juric ha sorpreso non solo i tifosi ma anche i giocatori stessi. La comunicazione della formazione, avvenuta in albergo, ha lasciato molti senza parole, tanto che qualcuno pensava di aver capito male.

La reputazione di Hummels e la scelta di Juric

Stiamo parlando di un difensore di alto profilo, che solo pochi mesi fa ha giocato una finale di Champions League ed è stato incluso nella lista dei candidati per il Pallone d'Oro 2024. Juric ha parlato di “scelta tecnica”, ma questo argomento ha lasciato dubbi sulla reale motivazione dietro l’esclusione di un campione del calibro di Hummels.

Una partenza imminente per la Bundesliga?

La credibilità di questa “scelta tecnica” è ormai in discussione. Con un contratto da due milioni e mezzo netti fino al 30 giugno 2025, Hummels è stato impiegato pochissimo dal cambio di allenatore, con l’unica apparizione significativa a Firenze culminata in un autogol. Nel frattempo, il difensore ha condiviso immagini degli allenamenti, post ironici e ha partecipato a un podcast dove ha espresso il disagio per la sua situazione. Se le cose non cambieranno, l’ipotesi di un trasferimento a gennaio, preferibilmente in Germania dove è molto stimato, sembra sempre più concreta.