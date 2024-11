Lotito premiato: il Gran Galà del Calcio 2024 riserva sorprese e emozioni

La città di Latina si prepara ad accogliere la prestigiosa edizione 2024 del Gran Galà del Calcio, uno degli eventi più attesi dell'anno, che si terrà lunedì 18 novembre. Questo appuntamento, giunto alla 13ª edizione del Festival del Calcio Italiano, riunirà le personalità più influenti e le stelle del panorama calcistico italiano in una serata ricca di premi e celebrazioni.

La location esclusiva: Villa Egidio

L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Egidio, situata a Borgo Grappa (Latina), e ospiterà campioni e personaggi di rilievo che si sono distinti durante la stagione 2023/24. Tra i premiati ci saranno rappresentanti di tutte le categorie, dalla Serie A femminile e maschile fino alla Serie D.

Pioggia di premi e riconoscimenti

Tra i protagonisti della serata, l'Atalanta riceverà il titolo di miglior club della stagione, consolidando la sua eccellente performance. Menzioni speciali andranno a Claudio Lotito, riconosciuto come miglior presidente di Serie A, e a Tony D'Amico, direttore sportivo del club bergamasco, premiato per il suo ruolo di spicco.

I migliori tecnici: un pari merito di prestigio

Il titolo di miglior allenatore sarà assegnato ex aequo a Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, riconosciuti per le loro capacità strategiche e i successi ottenuti. Il giovane tecnico Raffaele Palladino sarà celebrato per il suo talento emergente.

