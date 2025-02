Inter, Inzaghi: "Lazio squadra di assoluto valore"

L'ex allenatore della Lazio Simone Inzaghi, parla ai microfoni di Mediaset pochi attimi prima del fischio iniziale in questo quarto di finale di Coppa Italia. Il mister piacentino analizza il periodo della sua Inter e commenta la partita contro i biancocelesti di questa sera.

Mi aspetto una partita molto combattuta contro una squadra molto affamata, sicuramente non sarà come l’ultima contro di loro dove a loro è andato tutto male e a noi tutto bene. Abbiamo davanti a noi una squadra forte, sarà una gara difficile e per noi molto importante. Senz’altro teniamo alla coppa Italia ma sappiamo che incontriamo una squadra di assoluto valore che sta facendo bene sia in Italia sia in Europa. Ci sarà da fare una partita importante.