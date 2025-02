Inter-Lazio, il presidente Lotito presente a san Siro

Il presidente della Lazio Claudio Lotito non segue più come una volta la sua squadra dal vivo, il motivo principale è da correlare ai tanti impegni anche quelli politici che stanno impegnando il patron biancoceleste. Questa sera però Lotito è voluto esser presente al fianco dei suoi ragazzi, forse anche come gesto verso i calciatori impegnati in questo importante quarto di finale tra Inter e Lazio.

Presenza improvvisa del presidente della Lazio

Non sappiamo precisamente se era prevista la presenza del patron biancoceleste, fatto sta che è sembrata sorpresa anche la regia di Mediaset, in particolare Canale 5 che trasmette il quarto di finale tra Inter e Lazio. Il presidente Claudio Lotito nei primissimi minuti è stato inquadrato più volte mentre seguiva con attenzione la partita.

La prima mezz'ora di partita

Da pochi istanti è scoccata la mezz'ora nel match tra Inter e Lazio. I biancocelesti stanno mettendo in campo grinta e personalità mostrando un gioco migliore rispetto all'Inter di Inzaghi. Anche in termini di azioni offensive la Lazio si è resa nettamente più pericolosa. In una prima fase con con una serie di calci d'angolo e con una occasione con Dia, fermato però dalla difesa nerazzurra.