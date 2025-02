Numeri importanti per la Lazio dopo i primi 45 minuti

Doppio fischio arbitrale e primo tempo concluso tra Inter e Lazio. I biancocelesti sono sotto di un gol, la squadra di casa infatti ha tirato una sola volta nello specchio della porta ed è riuscita a segnare con un bel gol di Arnautovic, sinistro impeccabile al volo che si è insaccato all'angoletto dove il portiere greco Mandas non ha potuto far nulla. Oltre il gol ci sono numeri e statistiche che raccontano i primi 45 minuti di questo match di coppa Italia.

I numeri di Inter-Lazio

Le statistiche parlano chiaro, sono un dato oggettivo e dimostrano gli ottimi 45 minuti della Lazio. I tiri dicono 8 a 2 per i biancocelesti, quelli nello specchio della porta sono 3 a 1 sempre per gli uomini di Baroni. Altro dato impressionante sono i calci d'angolo, i capitolini dominano per 6 a 1 contro l'Inter.

La novità della Lazio nella ripresa

Il secondo tempo riprende con una novità negli undici di Marco Baroni. Effettuata infatti una sostituzione nel settore difensivo, esce Romagnoli ed entra al suo posto lo spagnolo Mario Gila. Il motivo di questa sostituzione è sconosciuto per ora, il numero 13 biancoceleste non ha disputato un cattivo primo tempo quindi più probabile ci sia stato un problema fisico. Il tutto sarà sicuramente chiarito a fine partita.