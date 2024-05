Inter-Lazio | Ecco quando parlerà Tudor in conferenza stampa

Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha reso noto con un comunicato la data e l'orario in cui Igor Tudor interverrà nella consueta conferenza stampa pre-partita per presentare il match Inter-Lazio in programma domenica 19 maggio alle ore 18:00.

I biancocelesti saranno chiamati all'impresa per alimentare il lumicino del sogno Champions League, mentre i Campioni d'Italia dovranno onorare l'impegno nel giorno in cui alzeranno il trofeo al cielo in un clima di totale festa a San Siro con festeggiamenti annunciati prima e dopo il match.

Data e ora della conferenza stampa di Tudor