Senza Olympia allo stadio la Lazio non “vola” più: il crollo dei risultati in casa è evidente

Si è da pochi giorni concluso il derby di ritorno e giovedì prossimo la Lazio disputerà il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo all’Olimpico, partita per la quale servirà una vera e propria impresa, dato lo svantaggio di partenza di ben due reti. Sono giorni impegnativi per i biancocelesti, in particolare la settimana sarà piena di tensioni e proprio da questi giorni dipenderà gran parte del futuro dell’attuale Lazio di Baroni.

L’Olimpico un fortino con Olympia

Oramai sono passati tre mesi da quando i tifosi biancoceleste hanno l’olimpico non possono più godere del meraviglioso volo di Olympia come rito iniziale alle partite. È sicuramente un caso, ma senza l’aquila bianco celeste, la Lazio ha perso le ali e l’Olimpico, da fortino, si è trasformato in un incubo del goal. Come riporta il messaggero, dall’addio di Sarri (marzo 2024) all’ultimo volo dell’Aquila (Lazio-Como 10 gennaio), il bianco celesti tenevano un ritmo vertiginoso in casa, vantando 13 vittorie, cinque pareggi e un solo k.o. con l’Inter, in ben 19 gare (con 2,3 punti a partita).

Senza Olympia la Lazio non trova più “le ali” per volare

Senza il rapace, il crollo della Lazio è stato inevitabile: una sconfitta, 5 pareggi e una media scesa a 1,3. Due soli successi, uno in Europa Europa League contro la Real Sociedad e l’altro è un campionato contro il Monza (9 febbraio). Appena 9 punti in 10 gare all’Olimpico, Baroni ha eguagliato Ballardini nella stagione 2009-2010. L’addio al simbolo coincide proprio con il peggior bottino in Serie A dell’ultimo trentennio. Se volessimo guardare ad aspetti simili, aldilà dei trionfi con Milan e Plzen, non ha mai portato fortuna una divisa bianca in 125 anni: domenica Lazio è tornata a vestire la prima maglia azzurra che mancava proprio dal derby di andata (5 gennaio). Giovedì la rivincita con il Bodo passa attraverso la casacca biancoceleste che, per questa occasione, presenterà il logo della Croce Rossa Italiana per sensibilizzare sulla causa.