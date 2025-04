Lotito: “Con la Croce Rossa iniziativa storica, il calcio deve mandare un messaggio…”

Nel corso della mattinata di oggi, presso il centro sportivo di Formello, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della maglia che la Lazio indosserà giovedì, in occasione dei quarti di finale di ritorno da disputare contro il Bodo Glimt. La vera novità è che la maglia biancoceleste mostrerà il logo della Croce Rossa Italiana. Si tratta di un evento storico per il mondo dello sport e del volontariato in quanto, per la prima volta, la Croce Rossa italiana comparirà su una maglia ufficiale di una squadra di Serie A. All’occasione hanno partecipato il Presidente Claudio Lotito, il Presidente della fondazione S.S Lazio 1900 Cristina Mezzaroma, il Presidente del Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa italiana Salvatore Coppola e il calciatore Nicolò Rovella. Nel corso dell'evento è intervenuto in conferenza stampa proprio Lotito.

