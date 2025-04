Buon compleanno Felipe Anderson: oggi l’ex Lazio compie 32 anni

Oggi, 15 aprile 2025, compie 32 anni l’ex attaccante biancoceleste Felipe Anderson, attaccante brasiliano che ha segnato positivamente la storia del club capitolino. Il calciatore ha lasciato Roma proprio quest’estate per tornare a casa sua, in Brasile, dove potersi dedicare anche alla famiglia. Il suo addio è arrivato a fine stagione con un emozionante saluto all’Olimpico, tra le lacrime dello stesso Felipe, accompagnato dai compagni.

Alcuni momenti della carriera di Felipe

Nato in Brasile nel 1993, la sua avventura nel calcio professionistico inizia con il Santos nella stagione 2010-2011, squadra in cui rimarrà fino al 2013, collezionando 61 presenze. Proprio nel 2013, approda per la prima volta alla Lazio dove rimarrà fino al 2018, collezionando 137 presenze e 25 reti. Dopo le parentesi del West Ham e del Porto, la Lazio ha accolto Felipe Anderson nel 2021 e, in questa seconda parentesi biancoceleste durata fino al 2024, il brasiliano ha collezionato 114 partite e 20 goal. Felipe Anderson ha rappresentato due parentesi felici per la Lazio e ha stretto un fortissimo legame con i tifosi che ricordano il brasiliano sempre con molto piacere e affetto, stessi sentimenti che Felipe nutre per il club.

Gli auguri del club