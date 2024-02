PAGELLE - Il Prof Guendouzi sale in cattedra, Cataldi la piazza per scacciare le critiche. Ingenuo Gila

Provedel 7 - Riscatta immediatamente l'errore col Bologna con una serie di interventi decisivi su Sanabria e Vlasic, non guasta poi l'aiuto del palo in caso di necessità. Ordinaria amministrazione nella ripresa.

Marusic 6 - Deve preoccuparsi di chiudere gli inserimenti offensivi di Lazaro con il Torino che gioca soprattutto sul fronte opposto al suo, nella ripresa si sposta a sinistra ma i granata avevano perduto la verve offensiva.

Gila 5,5 - Il duello con Zapata è difficile perchè abbina fisicità e velocità. Nella prima mezzora soffre il colombiano, poi gli prende le misure e sembra riuscire a gestirlo senza grosso affanno.

Romagnoli 6,5 - Soffre e stringe i denti per tenere a bada una squadra che imbarca acqua da tutte le parti nella prima frazione di gioco. Appena i compagni trovano l'equilibrio entra in gestione totale della gara cancellando Sanabria dal campo.

Hysaj 5,5 - Quando Bellanova mette la quarta sono dolori perchè diventa imprendibile per chiunque. L'albanese soffre tanto complice anche un contesto tattico che non lo ha mai aiutato.

Dal 46' Lazzari 6 - Per fortuna i granata si erano sfogati a sufficienza nei primi quarantacinque minuti per cui l'ex Spal non soffre le sortite di Lazaro. Il vantaggio lo fa muovere poco dalla posizione.

Guendouzi 7,5 - Ci mette diversi minuti per prendere le misure all'aggressività del Toro dando la sensazione di essere fra i meno peggio nel momento di massima sofferenza. Poi sale in cattedra con la rete del vantaggio e avviando l'azione del raddoppio.

Cataldi 7 - Questo ragazzo deve dimostrare ad ogni partita che può essere utile a questa squadra ricevendo troppe critiche immeritate. Ci mette impegno nel momento di massima sofferenza, chirurgico il piattone destro con cui chiude la sfida.

Luis Alberto 7 - Solito primo tempo irritante dove è sempre in ritardo in tutte le situazioni. L'intervallo restituisce al campo il Mr Hyde che sa cambiare il volto della squadra con gli assist perfetti per Guendouzi e Cataldi.

Isaksen 5,5 - Paga le tante partite ravvicinate con una prestazione in cui si vede molto, troppo poco. Si accende nella ripresa una sola volta portando al giallo di Lovato.

Dal 74' Pedro SV

Immobile 5,5 – Mai come stasera sbaglia quasi tutti i palloni che tocca ma è indiscutibile l'impegno nel ripiegare fino nella propria area per tentare di recuperare. La giocata migliore la compie non toccando il pallone per il vantaggio di Guendouzi.

Dal 55' Castellanos 5,5 - Tanti, troppi palloni persi quando doveva far respirare la squadra. Ha una grande occasione dal limite ma impiega una infinità a preparare il tiro che finisce centrale fra le braccia di Milinkovic.

Felipe Anderson 6,5 - Tecnicamente non compie sempre la scelta migliore ma mentalmente non sbaglia un colpo. Sa di non avere novanta minuti al massimo per cui gestisce le energie senza mai farsi sorprendere.

All. Sarri 7 - Ogni tanto serve anche un pizzico di fortuna per uscire vincitori dopo attimi di sofferenza. La Lazio torna a -5 dal quarto posto sbancando un campo difficile, ora serve dare seguito lunedì a Firenze.