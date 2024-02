Torino-Lazio| Guendouzi nel post-partita: "Vittoria importantissima, il mio obiettivo è..."

La Lazio guadagna tre punti importantissimi in ottica Europa grazie ai due gol a firma di Guendouzi al 50' e Cataldi al 57'.

Così ha commentato la partita l'autore del primo gol, Guendouzi ai microfoni di Lazio Style Channel:

" Sono felice per il gol è una vittoria pesantissima sono felice per i tifosi la prestazione deve essere una base di partenza per le prossime partite.

Queste le parole del francese a Dazn:

"Era davvero importante sbloccare questa partita, dopo Bologna serviva una partita importante e abbiamo voluto vincere. Era importante vincere stasera contro una squadra difficile come il Torino. Era una squadra dura da affrontare, non benissimo nel primo tempo ma l'importante era rimanere in partita".

"L'obiettivo è segnare cinque gol, mi impegnerò anche per segnarne di più".