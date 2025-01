Serie A, la Top 11 di giornata: sono cinque i biancocelesti presenti

Dopo un mese dall'ultima vittoria, la Lazio è tornata a farlo in questo weekend con un secco 0-3 in casa del Verona: i biancocelesti hanno offerto una grande prestazione chiudendo di fatto i giochi al minuto 58' con Zaccagni, il grande ex di giornata insieme al mister Baroni. La Lazio resta al quarto posto, domenica ci sarà lo scontro diretto con la Fiorentina ma nel mezzo torna anche l'Europa League con il Real Sociedad: davanti ai propri tifosi, i biancocelesti vorranno chiudere la pratica per i primi otto posti in classifica. Intanto, attraverso i profili social di WhoScored.com è uscita la Top 11 della ventunesima giornata di Serie A: sono ben cinque i calciatori della Lazio presenti nella rosa.

I calciatori della Lazio presenti nella Top 11 della ventunesima giornata di campionato

La linea difensiva della Top 11 è composta da tre calciatori biancocelesti: Hysaj, Gigot e Gila. L'albanese sta sorprendendo tutti per il buon rendimento che sta dimostrando sin qui, per il francese ex Marsiglia si tratta del secondo gol in campionato; Gila non può esser considerato più una sorpresa. Gli altri due biancocelesti sono Dia e Zaccagni, entrambi a quota sei gol in Serie A.

La Top 11