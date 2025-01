Lazio-Real Sociedad: annunciato l'arbitro che dirigerà l'incontro

Dopo 6 giornate di Europa League la squadra guidata dal mister Marco Baroni continua a dominare la classifica. Una striscia di 5 vittorie e un solo pareggio ha fatto ottenere alla Lazio i 16 punti necessari per guardare le altre squadre dall'alto, tuttavia l'Athletic Club è a parità di punti e lotterà per conquistare la vetta. Con la competizione di Europa League che sta per riaprire le porte, i biancocelesti dovranno affrontare una nuova sfida e lottare per ottenere i 3 punti: il 23 gennaio alle ore 21:00 si disputerà Lazio-Real Sociedad allo Stadio Olimpico. In vista della partita, ecco la designazione arbitrale.

Lazio-Real Sociedad: designazione arbitrale

Il fischietto del match sarà il croato Lawrence Visser, assistito da Rien Vanyzere e da Thibaud Nijssen. Come IV uomo è stato nominato Simon Bourdeaud’hui, mentre Rob Dieperink e Dennis Higler sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. L'arbitro ha già avuto un precedente soltanto con una delle due squadre, il Real Sociedad, di cui ha arbitrato la partita disputata contro il Manchester United nel 2021, terminata 0-0. Sarà il primo incontro, invece, tra il direttore di gara croato e la Lazio di Marco Baroni.

Attenzione ai cartellini, due biancocelesti diffidati

Nel prossimo match, due calciatori biancoceleste dovranno stare attenti a non ricevere altri cartellini gialli e a non rischiare una squalifica, soprattuto dato che l'incontro successivo sarà contro il Braga. Il centrocampista Nicolò Rovella e il capitano Mattia Zaccagni sono i due membri della rosa diffidati, mentre Gigot e Pellegrini saranno assenti a causa della squalifica ricevuta nel match contro l'Ajax.