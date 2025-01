Petrucci (Sky): "Casadei? Il Torino non ha ancora chiuso. Sulle condizioni di Patric..."

La notizia di ieri sera data da Gianluca Di Marzio, ha visto Casadei avvicinarsi sensibilmente al Torino con la Lazio sullo sfondo. Questa potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere la trattativa, vedremo se la Lazio deciderà di rilanciare. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Matteo Petrucci ha parlato delle questioni di mercato e si è espresso sulle condizioni di Patric. Queste le sue dichiarazioni

Su Casadei, per la Lazio il 40% di rivendita è troppo alto. Per il Torino non è un problema. Vediamo cosa succede, il Torino non ha ancora chiuso. Se non dovesse arrivare Casadei arriverà un altro centrocampista. La situazione Fazzini si può riaprire.