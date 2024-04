Castellanos a LSC: “Siamo tristi. Dobbiamo qualcosa ai tifosi”

Valentin Castellanos, subentrato a fine primo tempo al posto di Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di LSR per analizzare la sconfitta nel derby.

Siamo tristi. E' stato un derby equilibrato, potevamo segnare ma questo è il calcio. Sappiamo quanto vale per i tifosi, siamo dispiaciuti per non essere riusciti a portare a casa il risultato. Abbiamo avuto qualche occasioni per segnare ma non ne abbiamo approfittato, adesso dobbiamo concentrarsi sulle partite che mancano da qui a fine anno