Roma-Lazio, Immobile: "L'addio di Sarri ci ha scombussolato. C'è chi esulta con stile e chi meno"

Al termine del derby vinto dalla Roma per 1-0 il capitano della Lazio Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Anche nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni: il derby è una partita tesa e devi approfittare di quello che ti capita. Siamo amareggiati, ci aspettavamo un altro tipo di partita. I tifosi meritavano qualcosa di diverso, questo poteva essere un bel trampolino di lancio anche dal punto di vista personale, ma quando inizia in malo modo le cose negative arrivano tutte insieme.

Cosa manca:

Stanno mancando le potenziali occasioni, non esprimiamo al meglio la fase offensiva. Non solo oggi, ma anche in casa della Juventus a Torino. Poi quello che c'è stato intorno all'addio di Sarri ci ha condizionato a livello emotivo e ce lo portiamo in campo.

Dove non siamo stati bravi?

Per me è un discorso molto ampio, non siamo stati abbastanza bravi quando le cose andavano bene, ad avere la stessa mentalità. Poi nell'arco della giornata e di una stagione ti danno quel punto in più e ti creano quella condizione non ostile. Poi la sconfitta di Salerno, i pareggi buttati in malo modo e altre sconfitte brutte.

Futuro?

Io sono sempre abituato a pensare in positivo: una stagione così anche per tipi come me, essendo molto autocritico, è stata ed è devastante dal punto di vista negativo. Bisogna mettere a luce quello che posso fare, che ho fatto e che posso ancora fare. In questo periodo ci stanno queste cose, vengono fuori nei momenti negativi le critiche. Bisogna avere massima fiducia, non è facile, ma ho ancora due anni di contratto e c'è un nuovo allenatore. Abbiamo questi mesi e poi si riparte.

Sull'esultanza di Mancini:

Finché posso dare una cosa qui, per la mia storia… Non è facile come lo era in passato, ma lo faremo diventare di nuovo facile appena sarà possibile. Sul finale ho visto del caos, poi c'è modo e modo di esultare, chi lo fa con stile e chi meno.

Il capitano biancoceleste ha poi aggiunto ai microfoni di LSC: