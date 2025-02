Dia recupera, ma va in panchina. Ecco la soluzione sulla trequarti: le ultime da Formello

È già vigilia di Lazio-Napoli con la sfida tra biancocelesti e partenopei che andrà in scena domani alle ore 18:00 fra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma davanti, al momento, a 40.000 spettatori ma il dato è destinato a crescere nelle prossime ore.

Questo pomeriggio al Centro Sportivo di Formello, Baroni e lo staff tecnico hanno diretto l'allenamento di rifinitura in vista del match contro la squadra di Antonio Conte.

La rifinitura e la scelta sulla trequarti

Gli assenti quest'oggi a Formello sono stati Patric, Vecino, Hysaj ed il fuori lista Pellegrini. L'infermeria della Lazio può dunque tirare un sospiro di sollievo con Dia, che stringerà i denti e verrà convocato domani rimanendo a disposizione di Baroni come frecci a gara in corso; mentre Marusic, che era rimasto a riposo nei giorni precedenti, si è quest'oggi allenato con un tutore al polpaccio ma domani sarà regolarmente in campo dal 1'.

Baroni si affida alla sua Lazio ideale con Provedel fra i pali difeso da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares sulla sinistra. In mediana non serve neanche specificarlo: Guendouzi e Rovella saranno chiamati al solito generosissimo compito tra interdizione e proposizione. Sulle fasce alte nessun dubbio: Isaksen e Zaccagni saranno le frecce dal 1'; mentre Pedro ha vinto il ballottaggio su Dele-Bashiru e partirà dal 1' alle spalle del Taty Castellanos.

