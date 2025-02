Fabiani a Skysport: "Questa è la casa di Pedro: deciderà lui cosa vorrà fare nel futuro"

Dopo la strabiliante vittoria della rosa biancoceleste contro il Monza, match terminato 5-1 per la squadra di Marco Baroni, si avvicina uno scontro con un altro avversario, infatti, il 15 febbraio alle ore 18:00 si disputerà Lazio-Napoli allo stadio Olimpico. La partita rappresenterà una terza occasione per la rosa di Conte di tentare di sconfiggere i biancocelesti, infatti, sia nel match di andata che in Coppa Italia, la Lazio ha trionfato sugli azzurri, merito di una rosa che sta mostrando prestazioni notevoli nel campo da gioco. Una delle figure più in risalto del periodo, appartenente al club di Baroni, è l'attaccante Pedro e in merito al suo talento si è espresso il DS Fabiani ai microfoni di Skysport.

Angelo Fabiani a Skysport

Pedro sta vivendo una seconda giovinezza. È un professionista anche fuori dal rettangolo di gioco, nella vita privata, nell’alimentazione e nel riposo. Poi si vede in campo che è un campione. Quest’anno Pedro si è trovato in una squadra non dico completamente cambiata e ringiovanita, ma con ragazzi che hanno spensieratezza e lui ci si ritrova. Rinnovo? La famiglia Lazio non basa i rapporti sulla durata dei contratti, lo ha dimostrato. Questa è la casa di Pedro: deciderà lui cosa vorrà fare nel prossimo futuro, problemi da questo punto di vista veramente non ce ne sono.

La stagione di Pedro

Più passa il tempo più sembra che il talento di Pedro cresca, infatti, nonostante sia il membro più grande della rosa biancoceleste, l'attaccante è inarrestabile e, soprattutto, si è rivelato una pedina necessaria nello schema di gioco del mister Marco Baroni. In 24 giornate di Serie A, Pedro ha realizzato 5 reti, mentre, in Europa League ha messo a segno 4 gol in 8 match.