Baroni stravolge tutto contro il Milan! Le ultime da Formello

Poco più di 24 ore separano la Lazio dalla sfida contro il Milan di Sergio Conceicao a San Siro. I biancocelesti sono chiamati ad invertire il trend negli scontri diretti per rimanere agganciati alle posizioni di classifica sinora occupate, che la vedono in piena lotta per i piazzamenti europei. Questa mattina Baroni ha guidato la rifinitura prima della partenza nel pomeriggio verso il capoluogo lombardo e non sono mancate le sorprese.

Le prove tattiche

Nelle prove tattiche di questa mattina Baroni sorprende un po' tutti apportando notevoli modifiche all'undici titolare che partirà domani.

Tra i pali si dovrebbe tornare a dare una maglia da titolare a Provedel facendo terminare il suo riposo dopo che Mandas lo aveva sostituito contro Inter e Venezia, tuttavia il tecnico biancoceleste non ha ancora sciolto definitivamente le riserve e si porterà il dubbio fino alle formazioni ufficiali annunciate ad un'ora dal fischio d'inizio. Il numero 94 è favorito ma non è scontata la conferma del portiere greco.

In difesa Lazzari è favorito su Marusic in un'ottica di maggior spinta offensiva, mentre Nuno Tavares è certo del posto a sinistra. A subire un cambio un po' a sorpresa è la coppia dei centrali, che vede Gila affiancato da Patric, che dopo mesi di stop e notizie negli ultimi giorni che lo vedevano prossimo ad una nuova operazione per risolvere i guai fisici, torna tra gli 11 titolari.

L'altra clamorosa sorpresa riguarda la linea mediana con Rovella che partirà dalla panchina in favore di Belahyane, che affiancherà l'infaticabile Guendouzi. Probabilmente Baroni sta guardando anche alla sfida di giovedì contro il Viktoria Plzen in ottica gestione delle forze, visto che il mediano marocchino non è in lista. Anche per l'attacco prevista una mossa a sorpresa con Pedro favorito su Isaksen, anche se il ballottaggio per la fascia destra è aperto, con Tchaouna invece confermato prima punta, mentre confermati Zaccagni e Dia per completare il quartetto offensivo.

Nella pagina successiva le probabili formazioni