Nuova regola nel calcio: ecco cosa succede se il portiere perde tempo - il comunicato dell'IFAB

Si era molto parlato nei giorni scorsi dell'imminente riunione dell'IFAB (International Football Association Board), l'associazione che si occupa delle regole del calcio a livello internazionale.

Nella giornata di oggi si è svolta la 139° Assemblea Generale Annuale dell'IFAB a Belfast dove è stata presa un'importante decisione in merito alla perdita di tempo da parte del portiere.

Il nuovo regolamento sulla perdita di tempo

Come si legge dal comunicato pubblicato dall'IFAB sul proprio sito ufficiale la nuova regola adottata più importante riguarda le perdite di tempo: dalla prossima stagione, infatti, se un portiere tiene la palla per più di 8 secondi verrà assegnato un calcio d'angolo in favore della squadra avversaria, invece che l'attuale calcio di punizione indiretto per una perdita di 6 secondi.

