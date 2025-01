Lazio, due fuori rosa in lista per il derby? Cosa dice il regolamento

Il calciomercato e la flessibilità della lista

Con la riapertura del calciomercato, la Lazio può sfruttare una doppia opportunità: rinforzare la rosa con nuovi acquisti e gestire al meglio le indisponibilità reinserendo temporaneamente i fuori rosa. Il regolamento FIGC consente infatti di modificare la lista dei 25 giocatori gara per gara durante le sessioni di mercato estiva e invernale. Questo permette al club di evitare le difficoltà di una panchina corta, come accaduto contro l’Atalanta, e di utilizzare risorse interne. Tra i possibili reintegri, spiccano i nomi di Hysaj e Basic, che potrebbero rappresentare soluzioni preziose per affrontare il derby e le partite successive.

Emergenze e possibili ritorni

L’emergenza indisponibili grava pesantemente sulla Lazio in vista della sfida contro la Roma. Vecino rimarrà fuori ancora per molto, mentre Pedro non sarà disponibile per il derby ma dovrebbe rientrare a breve. Noslin ha qualche possibilità, seppur minima, di sedersi in panchina, mentre restano da valutare le condizioni di Patric e Lazzari per un’eventuale convocazione. Per sopperire a queste assenze, l’allenatore Baroni potrebbe fare affidamento sui reintegri di Hysaj e Basic, già utilizzati in passato come sostituzioni provvisorie durante la sessione estiva. Questa strategia potrebbe dare alla Lazio la profondità necessaria per affrontare un periodo decisivo della stagione.

Il Corriere dello Sport