Derby da record, un divario storico tra Lazio e Roma

Un derby unico per la classifica

Domenica alle 20:45, Roma e Lazio si affronteranno nel primo derby del 2024, una sfida che chiude il girone d’andata e si presenta già come “unica” per un dato storico: il distacco in classifica. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, mai in 95 anni di stracittadine il divario tra le due squadre era stato così ampio prima di un derby di andata. I biancocelesti, grazie a un eccellente avvio sotto la guida di Baroni, hanno accumulato 15 punti di vantaggio sui giallorossi in 18 giornate, un ritmo che premia la loro continuità e solidità. L’unico precedente vicino risale alla stagione 2008/09, con 14 punti di distacco, ma si trattava della dodicesima giornata. Questo record assoluto riflette una situazione favorevole per Zaccagni e compagni, ma allo stesso tempo evidenzia le difficoltà di una Roma che fatica a trovare il proprio passo.

Depositphotos

Precedenti e contrasti storici

Se il divario attuale segna un record per la Lazio, la Roma ha vissuto in passato situazioni ben diverse. In sette occasioni, i giallorossi si sono presentati al derby con un vantaggio ancora maggiore: spiccano i +17 punti del maggio 1931, i +27 della stagione 2007/08, i +31 nell’aprile 2009/10 e i +18 nell’aprile 2016. Questo dato sottolinea quanto sia rara la circostanza odierna, con la Lazio avanti e la Roma a inseguire. Il derby di domenica non sarà solo una sfida tra due squadre storiche, ma anche un confronto tra ambizioni e delusioni, con la classifica a fare da cornice a un evento già carico di significati.