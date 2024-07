Il Messaggero | Taty alla riscossa: "Voglio giocare di più". Assalto a Laurienté

Castellanos è il capocannoniere di questo ritiro pre campionato e chissà se riuscirà davvero a prendersi la Lazio. Specialmente dopo quanto visto contro il Rostock, Taty ha acquisito fiducia.

Le parole di Castellanos

Per me è importantissimo vincere e segnare per avere fiducia e trasmetterla alla squadra. Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando sui movimenti e i cross e si sta vedendo in campo. Spero di giocare più dell'anno scorso, sento la stima dei compagni e del tecnico. Voglio aiutarli a fare tanti gol.

Non c'è più la presenza ingombrante di Immobile, ma raccogliere la sua eredità di 207 gol non sarà facile.

Castellanos, il Girona è alle porte

Castellanos non sarà un cecchino, ma ha tecnica sopraffina e un fiuto migliore di quanto mostrato finora, altrimenti il Girona non lo starebbe cercando nuovamente dopo aver raggiunto la Champions. Il club spagnolo sta cedendo Dovbyk e ha bisogno di un sostituto, ma Lotito ha fatto sapere di non considerarlo in vendita. Ha rifiutato già offerte da 12 e 15 milioni, ma forse per 20 potrebbe pensarci.

Se parte Castellanos, pronte le alternative

Occhio ai colpi di scena, però: Ioannidis rimane nei radar, più di Dia, Simeone e Krstovic. Come scrive il Messaggero, Pinamonti è stato solo proposto. Oggi tornerà Fabiani e in questa settimana si tenterà nuovamente l'assalto a Laurienté, ma il Sassuolo deve accettare un'offerta da 11/12 milioni di euro. L'alternativa è Fernandez-Pardo del Gent allo stesso prezzo, poi sono rispuntati i nomi di Ramazani dell'Almeria e Cherki del Lione, ma sembra più vicino al Dortmund. I tifosi sognano James Rodriguez: non è escluso che Lotito tenti il colpo ad effetto.