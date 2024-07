Olimpiadi 2024, il programma del 31 luglio: gli italiani in gara

La serata di ieri si è conclusa con le medaglie dei record. In ordine cronologico, prima la medaglia d'argento delle Fate della ginnastica artistica, dietro solo agli Stati Uniti di Simone Biles, poi il bronzo dell'eterno Gregorio Paltrinieri (che neanche era sicuro di voler gareggiare negli 800m stile libero), infine l'oro immenso della spada femminile contro la Francia in casa loro. Macchia la bellissima la serata l'eliminazione di Irma Testa al pugilato, ma oggi è un nuovo giorno e una nuova possibilità di vincere medaglie.

Olimpiadi, 31 luglio: gli italiani in gara

Oggi torneranno in gara l'oro Thomas Ceccon nelle batterie dei 200 dorso, Simona Quadarella per la finale dei 1500 stile libero e Alberto Razzetti nei 200 farfalla. Torna la ginnastica artistica maschile con la finale in cui gareggeranno Abbadini e Macchiati. Proseguono le gare di tiro con l'arco con tutti gli Azzurri qualificati Nespoli, Paoli, Musolesi e Rebagliati, così come Bonazzi nel tiro sportivo. Si procede con le semifinali di canottaggio in due di coppia e pesi leggeri maschile e finale di quattro di coppia. Se la Senna lo consentirà, ci sarà l'esordio del thriatlon femminile e maschile. Per quanto riguarda la vela, si prosegue con Germani-Bertuzzi nello skiff, e Renna e Maggetti nel windsurf. Torna la pallanuoto con Italia-Stati Uniti e di beach volley con la coppia Ranghieri-Carambula. In gara anche il judo con Polling e Parlati e la scherma con la squadra maschile impegnata nei quarti di finale.

Ecco tutti gli atleti dell'#ItaliaTeam impegnati oggi a #Paris2024!



Il programma completo del 31 luglio

8:00 TRIATHLON

Gara femminile, finale (Alice Betto, Bianca Seregni, Verena Steinhauser)

9:00 TIRO SPORTIVO

Carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, qualificazioni (Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi)

9:00 TIRO SPORTIVO

Trap femminile, qualificazioni (Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco)

10:00 JUDO

70 kg femminili, eliminatorie (Kim Polling)

90 kg maschili, eliminatorie (Christian Parlati)

10:10 BADMINTON

Singolare maschile, fase a gironi (Giovanni Toti)

10:34 CANOTTAGGIO

Due senza senior maschile, semifinali (Comini/Codato)

10:45 TRIATHLON

Gara maschile, finale (Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti)

11:00 TUFFI

Piattaforma 10m sincronizzato femminile, finale

11:00 NUOTO

Batterie: 200 rana femminile (Francesca Fangio)

11:14 CANOTTAGGIO

Doppio pesi leggeri maschile, semifinali (Oppo/ Soares)

11:22 NUOTO

Batterie: 200 dorso maschile (Thomas Ceccon e Matteo Restivo)

12:02 CANOTTAGGIO

Quattro di coppia maschile, finale (Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili)

12:14 CANOTTAGGIO

Quattro di coppia femminile, finale

12:13 VELA

Windsurf femminile (Marta Maggetti)

12:26 TIRO CON L’ARCO

Gara individuale femminile, trentaduesimi e sedicesimi (Chiara Rebagliati)

12:38 CANOTTAGGIO

Quattro di coppia senior femminile, finale

13:00 TENNIS

Singolare uomini (Musetti-Fritz)

13:10 CICLISMO BMX FREESTYLE

Park femminile, finale

13:30 SCHERMA

Sciabola a squadre maschile: quarti di finale (Italia-Ungheria)

13:30 TENNIS

Doppio misto (Errani/Vavassori-Schuurs/Koolhof)

13:31 TIRO CON L’ARCO

Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi (Mauro Nespoli, Alessandro Paoli)

13:43 VELA

Windsurf maschile, regate (Nicolò Renna)

14:44 CICLISMO BMX FREESTYLE

Finale park maschile, finale

15:15 VELA

Skiff donne (Germani/Bertuzzi)

15:30 TIRO SPORTIVO

Trap femminile, finale (ev. Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco)

15:30 CANOA SLALOM

Canoa singolo donne, semifinale (Marta Bertoncelli)

16:00 JUDO

70 kg femminili, final block

90 kg maschili, final block

17:25 CANOA SLALOM

Singolo femminile, finale

17:30 GINNASTICA ARTISTICA

Concorso generale individuale maschile, finale (Yumin Abbadini, Mario Macchiati)

18:30 PALLANUOTO

Fase a gironi femminile: Italia-Stati Uniti

19:03 TIRO CON L’ARCO

Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi (Federico Musolesi)

19:30 SCHERMA

Sciabola a squadre maschile: finale per il bronzo (ev. Italia)

20:30 SCHERMA

Sciabola a squadre maschile: finale per l’oro (ev. Italia)

20:30 NUOTO

100 stile libero femminili, finale

20:36 NUOTO

200 farfalla maschili, finale (Alberto Razzetti)

21:13 NUOTO

1500 stile libero femminili, finale (ev. Simona Quadarella)

21:47 NUOTO

200 dorso maschili, semifinale (ev. Thomas Ceccon e Matteo Restivo)

22:00 BEACH VOLLEY

Fase a gironi maschile (Ranghieri/Carambula)

22:31 NUOTO

200 rana maschili, finale

22:39 NUOTO

100 stile libero maschili, finale