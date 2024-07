CdS | Laurienté-Bellingham, sono ore di riflessione

La Lazio non ha finito il calciomercato in entrata, ma il dubbio rimane se investire sul trequartista o sull'ala. Ieri c'è stato un nuovo incontro tra Fabiani e Baroni per vagliare tutte le ipotesi.

Laurienté, Bellingham jr e gli altri

L'opzione più concreta ad ora è quella di Laurienté, sebbene la Lazio nutra qualche dubbio sulla sua continuità e sui 15 milioni richiesti dal Sassuolo. Come scrive il Corriere dello Sport, ieri non ci sono stati nuovi incontri tra i club e se ne riparlerà eventualmente più avanti. Per Cherki sono troppi i 20 milioni richiesti dal Lione, resta invece una buona opzione low cost quella di Correa, se si svincolerà dall'Inter. Per quanto riguarda la trequarti, non è ancora tramontata l'ipotesi Bellingham jr, per cui all'estero mettono la Lazio in prima fila, seppur non si sia ancora mossa concretamente.

La situazione Cataldi

Il centrocampo è il reparto che è stato già coperto dal calciomercato, ma la situazione Cataldi potrebbe lasciare un buco. Il romano è rimasto deluso dalla questione fascia di capitano e finché il mercato sarà aperto lo sarà anche la sua posizione, anche se attualmente è difficile ipotizzarne la cessione, anche per via del contratto a 1,8 milioni fino al 2027.