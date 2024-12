Lazio, gli auguri di Rovella ai tifosi: "A presto Maledetti"

Lazio, gli auguri di Rovella ai tifosi

Nel giorno di Natale, Nicolò Rovella dedica il suo primo pensiero alla famiglia, come è naturale che sia. Tuttavia, quando parla di famiglia, non si riferisce solo a quella legata a lui da vincoli di sangue, ma anche a quella che ha trovato due anni fa trasferendosi nella Capitale. La Lazio e i suoi tifosi sono diventati la sua nuova casa, e in questo 25 dicembre ha voluto rivolgersi proprio alla comunità biancoceleste. Ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre esulta sotto lo storico striscione che accompagna i tifosi della Lazio in trasferta ('Maledetti Laziali') e ha scritto:

"A presto 'maledetti'. Auguri".

Di seguito il post: