Allarme difesa per la Lazio: Baroni cerca soluzioni

Fragilità difensiva e numeri allarmanti

La Lazio sta vivendo una vera e propria emergenza difensiva. Il 5-0 contro il Bologna ha confermato un trend preoccupante che mina le ambizioni europee della squadra. Non si tratta di un caso isolato: lo 0-6 contro l’Inter all’Olimpico, la peggior sconfitta interna della storia del club, è ancora fresco nella memoria dei tifosi. I numeri parlano chiaro: 41 gol subiti in campionato, un dato che colloca la Lazio solo al dodicesimo posto tra le difese meno battute. Persino il Venezia, attualmente penultimo, ha incassato solo un gol in più, mentre il Monza, ultimo in classifica, ne ha concessi solo otto in più. Un’altra statistica allarmante è la scarsa capacità di mantenere la porta inviolata: solo 6 clean sheet in 29 giornate, un dato insufficiente per una squadra che punta alle posizioni di vertice. La flessione della Lazio è evidente anche rispetto alla classifica di gennaio: in appena 11 giornate, la squadra ha perso terreno su tutte le rivali per la Champions League, vedendo il Bologna sorpassarla e la Roma ridurre il distacco da +15 a +2 punti.

Soluzioni tattiche e iniziative per i tifosi

Baroni è al lavoro per trovare soluzioni che possano ridare solidità alla squadra, ma l’involuzione difensiva rappresenta un problema serio in vista del rush finale della stagione. La società, consapevole delle difficoltà, sta cercando anche di coinvolgere maggiormente i tifosi per dare un sostegno extra alla squadra. Per la sfida contro il Torino, è stata lanciata un’iniziativa speciale: il club ha attivato una tariffa “4 insieme”, che permette di acquistare quattro biglietti dello stesso settore a un prezzo agevolato, con l’obiettivo di riempire lo stadio e dare alla squadra il supporto necessario in un momento delicato. Con la qualificazione europea ancora in bilico, la Lazio ha bisogno di una scossa immediata, dentro e fuori dal campo.

Il Tempo