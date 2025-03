Serie A e sosta Nazionali: ecco chi vince e chi crolla al rientro

La sosta per le Nazionali ha messo in pausa il campionato: gli impegni di Nations League sono adesso al centro della scena, mentre la Serie A riprenderà sabato 29 marzo con la 30esima giornata.

Le squadre di Serie A che vincono di più dopo la sosta Nazionali

Ma quanto incide la pausa Nazionali sulle singole squadre di Serie A? Quali club, al rientro dalla pausa, ottengono subito i tre punti e quali, invece, subiscono una battuta d'arresto? Secondo l'analisi condotta da News.Superscommesse.it, basata sui risultati registrati al rientro dalle soste Nazionali dalle squadre sempre presenti in A nelle ultime 3 stagioni, emerge che Milan e Napoli sono le due che rientrano meglio, ottenendo subito i tre punti: per entrambe 10 vittorie in 15 partite per il 67% di successi, con i rossoneri che, rispetto ai partenopei, perdono anche di meno.

Ecco le statistiche dei club di Serie A

Seguono con 9 vittorie in 15 partite, quindi con il 60% di successi al rientro, Juventus, Roma, Atalanta e Lazio (con quest'ultima che registra 0 pareggi), mentre l'Inter arriva dopo, registrando il 53.3% di vittorie. La Viola presenta invece lo stesso numero di successi e di k.o. (46.6%), peggio della Fiorentina soltanto l'Hellas Verona, con la più alta percentuale di sconfitte al rientro dalla pausa Nazionali: il 60%. Infine, le due compagini che più di tutte si sono fermate sul pari sono Bologna e Udinese, entrambe con il 40% di pareggi.

