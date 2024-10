Lazio, la forza del reparto offensivo: il gol manca soltanto a Tchaouna

Tra lo scetticismo di inizio stagione, Marco Baroni sta lavorando bene e sin qui ha dato un'identità forte alla sua squadra, dimostrando di coinvolgere l'intera rosa a disposizione: il gioco non posizionale e la forza sulle fasce sta ripagando, la Lazio è a due punti dal secondo posto e in Europa League è attualmente prima in classifica. Il fattore Tavares sta facendo la differenza, sono ben sette gli assist forniti dal terzino portoghese; Rovella e Guendouzi stanno svolgendo un grande lavoro in entrambi le fasi, non a caso nelle ultime due partite i biancocelesti hanno mantenuto la porta inviolata. Il reparto che sta dando i maggiori frutti però, è quello offensivo.

La forza del reparto offensivo della Lazio

Il dato sui gol segnati da parte della Lazio è incoraggiante: tra Serie A ed Europa League, sono ben 26 le reti messe a segno dai biancocelesti, si tratta di una media poco superiore ai due gol a partita. Nel reparto offensivo, quasi tutti i calciatori hanno trovato la via della rete. Di seguito l'elenco:

Castellanos: 5 gol complessivi

Dia: 5 gol complessivi

Pedro: 4 gol complessivi

Zaccagni: 3 gol complessivi

Isaksen: 2 gol complessivi

Noslin: 2 gol complessivi

Lazio, all'appello del gol manca soltanto Tchaouna

C'è un giocatore dell'attacco biancoceleste che non ha ancora segnato: stiamo parlando di Loum Tchaouna. Il francese classe 2003 è partito titolare soltanto in quattro occasioni, le migliori giocate le ha fatte vedere da subentrato. Il suo trasferimento dalla Salernitana alla Lazio è stato un passo importante per la sua carriera; la sua caratteristica principale è quella dello strappo a campo aperto, ma in diverse situazioni ha dimostrato di avere anche un buon piede soprattutto nel calciare in porta. Il talento non manca, arriverà anche la sua gioia nel trovare la prima rete da giocatore della Lazio.