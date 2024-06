Di Marzio: "Girona, chiesto Castellanos alla Lazio"

Il Girona non si arrende, e così, dopo il no secco di Lotito ai primi 15 milioni offerti per Castellanos, è pronto a ripartire all'attacco. Per il giornalista di Sky sport Gianluca Di Marzio infatti, il club spagnolo starebbe preparando una nuova offerta per provare a convincere la società biancoceleste e riuscire così a riportare ‘’a casa'' il Taty. L'attaccante argentino si era trasferito nella scorsa estate alla Lazio per 15 milioni più bonus dal New York City, dopo la stagione positiva in prestito al Girona.

L'argentino per ricostruire l'attacco

Il club spagnolo aveva rimpiazzato la partenza dell'argentino con l'arrivo di Dovbyk, che però, dopo una stagione che lo ha incoronato capocannoniere della Liga, sembra oggi essere ai saluti, pronto a trasferirsi in un'altra squadra. Il club spagnolo si sta trovando dunque costretto a ricostruire l'attacco, anche in vista della partecipazione alla prossima Champions League e, nonostante l'ufficialità dell'acquisto dell'attaccante Abel Ruiz dal Braga, non molla per riportare alla base Valentin Castellanos. Con la maglia del Girona, nella stagione 2022/2023 in Liga, l'argentino aveva siglato 13 gol in 35 presenze.

I numeri del Taty alla Lazio

Approdato alla Lazio come vice Immobile, Castellanos è riuscito pian piano a farsi spazio in una squadra che ha trovato più di qualche difficoltà nella stagione 2023/2024. In campionato, con la maglia della Lazio, l'attaccante argentino ha collezionato 35 presenze, partendo spesso da titolare, con 4 gol fatti e 3 assist. In 46 presenze totali con la maglia biancoceleste, tra Champions League, Serie A e coppa Italia, il Taty ha siglato 6 gol, bottino che è bastato per convincere Lotito a Fabiani a lottare per la sua permanenza a Roma.

Il tweet di Di Marzio