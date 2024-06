Calciomercato Lazio, trovato l'accordo sull'ingaggio per Dele-Bashiru: le ultime

Dopo aver chiuso per Noslin dal Verona a 15 milioni, la Lazio è pronta a formalizzare un altro acquisto: si tratta di Dele-Bashiru, centrocampista in orbita biancoceleste ormai da un mese. L'affondo definitivo tardava ad arrivare, ma ora la trattativa sembra essere arrivata alle fasi conclusive.

Depositphotos

Dele-Bashiru: trovato l'accordo sull'ingaggio e fumata bianca vicina

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sono stati risolti gli ultimi intoppi riguardo l'ingaggio del centrocampista. Ora la Lazio ha finalmente trovato un accordo ed entro la fine della settimana si formalizzerà l'arrivo del classe 2001. Un tassello in più per Marco Baroni, che ora però si aspetta almeno altri due colpi importanti: un trequartista di livello ed un terzino. Per le fasce si pensa sempre a Cabal, mentre per il ruolo di trequartista i nomi che piacciono sono i soliti noti Samardzic e Stengs, anche se queste piste sembrano essersi raffreddate con il passare del tempo.

Dele Bashiru-Lazio: i dettagli dell'operazione e quando potrebbe arrivare

Fisayo Dele-Bashiru, in arrivo dall'Hatayspor in Turchia, ha collezionato 9 gol e 6 assist in stagione, giocando come centrocampista o sulla trequarti campo. Per caratteristiche ricorda Folorusho del Verona, con tanto fisico e tanta corsa, ma la qualità resta un punto interrogativo. Potrebbe essere impiegato come alternativa dietro la punta o nei due mediani arretrati. Il calciatore, scuola Manchester City, è pronto ad arrivare in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 7 milioni complessivi.