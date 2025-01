Lazio, pronta l'offerta per un altro centrocampista

Un calciomercato invernale diverso dal solito per la Lazio. Quest'anno i biancocelesti stanno stupendo risultando molto attivi sui movimenti in entrata. La coppa Fabiani-Lotito dopo l'acquisto di Ibrahimovic, sbarcato ieri sera all'aeroporto di Fiumicino, stanno per rendere ufficiale l'offerta per un altro centrocampista.

Lo sguardo stavolta va a finire su un giovane regista italiano. Come svela infatti Marco Anselmi a Radiosei, la Lazio vuole affondare il colpo di Cesare Casadei. Un nome che circola da tempo al quartier generale di Formello.

Formula e cifre con cui la Lazio vuole acquistare Casadei

Nelle ultime ore è arrivata questa notizia. La Lazio presenterà un'offerta al Chelsea per acquistare il giovane centrocampista italiano. I biancocelesti proveranno a battere la concorrenza di diversi club italiani interessati a Casadei, tra questi il Napoli di Conte e il Torino di Vanoli.

L'offerta che verrà recapitata a Londra sarà di 10 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Clausola che potrebbe far cedere il Chelsea per la cessione del giocatore. Le prossime ore saranno ovviamente decisive per lo sviluppo della trattativa.

Caratteristiche tecniche del giocatore

Cesare Casadei è sicuramente uno dei giovani italiani più promettenti. Classe 2003 possiede un destro naturale, è dotato di un’ottima tecnica individuale, grazie alla quale nel primo controllo della sfera è sempre precisissimo e, elemento da non sottovalutare, sempre orientato alla giocata decisiva o alla difesa del pallone. Nella conduzione del pallone utilizza con efficacia anche l’educatissimo piede debole il sinistro, con il quale non ha alcuna difficoltà a giocare con buona naturalezza.

Dettaglio importante è anche la sua velocità con il pallone e senza, cosa non così scontata per un giocatore con la sua stazza e la sua fisicità. Sembra inoltre rispondere a tutte le caratteristiche che si rispecchiano nel gioco di Marco Baroni, ovvero, pressing asfissiante e grande dinamismo anche in fase di non possesso.