Ecco Ibrahimovic: foto e video del suo sbarco a Fiumicino

Nel giro di due giorni, la Lazio ha chiuso per il suo primo acquisto di questa sessione di calciomercato: stiamo parlando di Arijon Ibrahimovic, trequartista classe 2005 di proprietà del Bayern Monaco che, nello scacchiere tattico della Lazio, può ricoprire tutti i ruoli dietro la punta.

Il tedesco ha già avuto un esperienza in Italia, precisamente con il Frosinone lo scorso anno: ha siglato due gol di cui uno in Serie A e l'altro in Coppa Italia. La Lazio avrà l'opzione di acquistarlo ma il Bayern Monaco si terrà la possibilità di prelevarlo nel futuro, se ce ne sarà bisogno..

Arijon Ibrahimovic è sbarcato a Roma

La trattativa tra i due club è stata lampo, Ibrahimovic infatti, è sbarcato proprio questa sera a Fiumicino. La Lazio conta di averlo già a disposizione per la prossima sfida di campionato con il Verona, in programma domenica prossina alle ore 18:00.

