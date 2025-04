Shawn McIntosh: il presidente di una squadra americana tifoso della Lazio

Tra poco più di 24 ore la Lazio dovrà dimostrare sul campo se l'amara eliminazione dall'Europa League ha avuto o meno effetti collaterali. Una società intera dovrà gestire un momento particolare, sopratutto a livello psicologico. In primis a lavorare su questo, sui calciatori che dovranno scendere in campo, sarà mister Baroni.

In ambito società di calcio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, Shawn McIntosh, giovane presidente di una squadra di calcio statunitense che gioca in seconda divisione, Las Vegas Light Fc ( https://www.instagram.com/lvlightsfc?igsh=MXRkMHAxczkxcm90Yw== ) ma ciò che ci ha colpito particolarmente è la sua sfegatata fede calcistica per la Lazio. Infatti Shawn McIntosh tramite i suoi canali social ( da Tik Tok, ad Instagram a Twitter ) diffonde la sua Lazialità, sopratutto con il suo podcast ( LazioWorld tramite piattaforma Youtube https://youtube.com/@lazioworld?si=48mS9C5DajGIkfu- ) che ha avuto il potere di unire i laziali di tutto il mondo.

Nella pagina successiva l'intervista a Shawn McIntosh