Lazio-Genoa: Baroni pensa ad una nuova Lazio per ripartire dopo l'eliminazione in Europa

L'eliminazione contro il Bodoe/Glimt ai quarti di finali di UEFA Europa League sarà un ricordo doloroso e indimenticabile nella storia biancoceleste, tuttavia, le aquile devono asciugarsi le lacrime e pensare al Campionato, infatti, mancano soltanto 6 partite e nessun posto in Coppa è ancora certo. Domani 21 aprile, giornata di Pasquetta, la Lazio dovrà scendere in campo alle ore 18:00 contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, partita visibile sulla piattaforma Dazn, e le aquile dovranno lottare duramente per tentare di riscalare la classifica di Serie A, dove al momento occupano la 7a posizione, e per far dimenticare ai tifosi l'incubo del 17 aprile.

Lazio-Genoa: Baroni reinventa il club biancoceleste

Nonostante il deludente risultato al ritorno dei quarti di finali, la rosa biancoceleste ha mostrato ottime prestazioni in campo, tanto che i titolari ne sono usciti distrutti e, proprio per questa ragione, Baroni ha deciso di concedergli un po' di riposo, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli unici ad essersi allenati sono stati i subentrati. Data la stanchezza delle aquile, il mister si prepara a rivoluzionare il club per lo scontro con il Genoa, infatti, sono stati preventivati almeno 7-8 cambi rispetto alla formazione titolare.

Lazio-Genoa: la probabile formazione

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il mister Marco Baroni ha intenzione di far riposare alcuni dei suoi titolari per tentare di sconfiggere il club di Vieira. In porta dovrebbe esserci l'ormai intoccabile Mandas, mentre in difesa dovrebbero essere schierati Hisaj, Gila, Gigot e Pellegrini, reintegrato in lista di recente. A centrocampo potrebbero esserci Belahyane e Guendouzi, tuttavia, le condizioni del francese sono ancora da valutare. Sulla trequarti, invece, torneranno Dele-Bashiru, Tchaouna e Noslin, nel caso in cui il capitano Zaccagni non riuscisse a scendere in campo, mentre come prima punta ci sarà Boulye Dia, artefice del gol ai primi 15 di recupero contro il club norvegese.