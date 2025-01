Roma-Lazio | Castellanos: "Contro la Roma dobbiamo dare il massimo"

A pochi minuti dal fischio d'inizio del derby tra Roma e Lazio delle 20:45, il Taty Castellanos ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società. Per la diciannovesima giornata di campionato biancocelesti e giallorossi si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma per l'ultima gara del girone d'andata e la prima del 2025 per entrambe le squadre.

Arriva una partita per cui non servono presentazioni

È una partita bella da giocare, sappiamo che è un derby per tutti noi per la città, dobbiamo dare il massimo e penso che sia una partita bella da giocare e da vedere.

Quanta carica vi hanno dato i tifosi a Formello ieri?

È sempre importante per noi il sostegno dei tifosi, il bello del tifoso è questo, cercheremo di dare il massimo.

Non è il tuo primo derby, cosa servirà per provare a vincerlo?

Dobbiamo confermare il lavoro che abbiamo fatto in questa settimana, sappiamo che è una partita difficile per cercheremo di dare il massimo per 90 minuti.