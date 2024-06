Pedullà: "Noslin-Lazio è fatta, presto toccherà anche a Cabal"

Sembra essere tutto fatto per il doppio acquisto dal Verona: Noslin e Cabal. Dopo giorni di trattative con la deadline per Noslin fissata al 30 giugno, la Lazio, secondo quanto riportato da Alfedo Pedullà, ha sistemato tutti i dettagli per l'arrivo del jolly offensivo del Verona e ben presto si chiuderà anche per Cabal.

Noslin alla Lazio

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa per Noslin è stata sistemata ieri in serata da Lotito: l'Hellas Verona ricaverà dall'affare circa 15 milioni e potrebbero non essere inseriti eventuali bonus.

Cabal-Lazio

La trattiva che porta Cabal alla Lazio è legata a doppio filo con quella di Noslin, con la Lazio che è venuta incontro alle esigenze del Verona per l'attaccante cercando di strappare anche il terzino in un'operazione a parte. Per Juan Cabal si tratterà di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a 8 milioni più due di bonus. La somma delle operazioni fa ammontare il prezzo complessivo a 25 milioni.