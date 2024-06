Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovanissimo calciatore della Cantera del Barcellona nei giorni scorsi ha firmato con la Lazio e sostenuto già le visite mediche. Per lui si tratta di un contratto triennale.

Munoz partirà in ritiro

Cristo Munoz partirà con la squadra alla volta delle Tre Cime di Lavaredo per il consueto ritiro estivo, nel corso del raduno il classe 2005 cercherà di farsi notare da Baroni e dal suo staff per essere fin da subito aggregato alla prima squadra evitando di fare la spola tra la Primavera di Sanderra e la Prima Squadra.

Gli ex della Cantera

Munoz si aggrega così alla lunga lista di giocatori pescate dalle Cantere spagnolo, percorso simile lo avevano già fatto Patric e Gila, ma non solo loro. Sarà una buona occasione per Munoz ad Auronzo per testare le sue qualità fuori dalla sua madrepatria e cercare di imporsi fin da subito per strappare un posto nella squadra di Baroni.