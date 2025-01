Castrovilli nei radar di un club italiano: l'esclusiva di Pedullà

Con 158' nelle gambe tra Coppa Italia e campionato, Gaetano Castrovilli non ha dato i risultati sperati come nuovo centrocampista della Lazio. Svincolatosi dall'avventura fiorentina, il classe 1997 non ha trovato gli spazi giusti per inserirsi nel nuovo centrocampo di mister Baroni, come anche lo stesso direttore sportivo del club capitolino, Angelo Fabiani, ha confermato pochi giorni fa. Eppure ci sarebbe un club di Serie A interessato proprio al calciatore.

Castrovilli nel mirino di un club italiano

Proprio contro il Verona, Castrovilli ha avuto la chance di farsi notare dai tifosi biancocelesti e non solo, secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il centrocampista ex Fiorentina sarebbe negli interessi della società scaligera. Il Verona avrebbe infatti chiesto la disponibilità del calciatore, il cui contratto è in scadenza a giugno 2025 e l'eventuale rinnovo con la Lazio si attiverebbe al raggiungimento di un numero considerevole di presenze.

Il post di Pedullà