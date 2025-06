Arriva la nota di ringraziamento della Lazio

La S.S. Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato la seguente nota di ringraziamento, a tutti coloro che hanno partecipato al 1° Convegno “Bullismo e Cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire ed arginare il fenomeno”, svoltosi ieri presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico.

L’evento, patrocinato da Regione Lazio, Sport e Salute, Fondazione S.S. Lazio 1900 e Comune di Roma, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e confronto su un tema di grande rilevanza sociale, in un dialogo costruttivo tra istituzioni, esperti, mondo dello sport e della scuola.

Uniti contro bullismo e cyberbullismo: la Lazio fa squadra per i giovani

Un ringraziamento speciale va a tutti i relatori e le autorità intervenute, tra cui:

Il Ministro Andrea Abodi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e gli esponenti delle istituzioni locali e nazionali.

I moderatori Federica Gentile, preziosissima per la professionalità con cui ha condotto i vari panel, garantendo fluidità e chiarezza al dibattito, e il dott. Roberto Rao, che ha sapientemente guidato gli interventi con competenza e attenzione.

Gli esperti e testimonial che hanno arricchito la giornata con il proprio contributo, da Samantha Bernardi a Giovanna Pini, dai rappresentanti delle forze dell’ordine ai tecnici e atleti del mondo Lazio.

Il convegno allo Stadio Olimpico: esperti, istituzioni e sport insieme per educare

La Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, Cristina Mezzaroma, ha dichiarato: “Questo convegno rappresenta un punto di partenza importante per sensibilizzare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo. La Fondazione S.S. Lazio continuerà a sostenere iniziative come questa, impegnandosi quotidianamente per promuovere una cultura del rispetto e della solidarietà, soprattutto tra i giovani.”

Grazie alla vostra partecipazione e sensibilità, abbiamo lanciato un messaggio chiaro: nessuno è solo. La prevenzione del bullismo passa dall’ascolto, dall’educazione e dal gioco di squadra.

Con l’auspicio che questo sia solo il primo di molti appuntamenti dedicati alla crescita e alla tutela dei nostri giovani, vi rinnoviamo la nostra gratitudine e il nostro impegno.

È possibile rivedere i contributi del convegno sull’app ufficiale della S.S. Lazio.