Lotito ha scelto il nuovo responsabile della comunicazione della Lazio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Claudio Lotito avrebbe scelto il nuovo responsabile della comunicazione della Lazio: si tratterebbe di Carlo Paris. Il giornalista dal 2014 al 2016 è stato direttore di Rai Sport e poi dal 2017 al 2021 corrispondente Rai da Gerusalemme.

Carlo Paris prenderà il posto di Roberto Rao

Paris prenderà il posto di Roberto Rao, passato ad Aereoporti di Roma. Si era parlato molto di Stefano di Traglia come nuovo responsabile della comunicazione. Tuttavia, con l'ex portavoce di Bersani e capo della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico non se ne fece più nulla.

Nuova figura per la Talent Room

Inoltre, c’è una nuova figura nella "talent room" del club, alla ricerca di talenti per il prossimo mercato: in attacco si guarda con interesse al greco Ioannidis del Panathinaikos, mentre a centrocampo si tiene d'occhio Sissoko, che si svincolerà in estate dallo Strasburgo.