Tudor in bilico e Pedullà si sbilancia: "Può succedere di tutto..."

Mai come adesso il futuro di Igor Tudor sembra essere così incerto. L'addio di Kamada ha lasciato l'amaro in bocca a tifosi, società e allo stesso tecnico: il croato aveva rilanciato l'ex Eintracht nella seconda metà di stagione, e il rinnovo del giapponese sembrava essere una conferma implicita per il mister. Ora che i negoziati con il nipponico sono ufficialmente saltati (causa mancato accordo sulla clausola rescissoria), anche Tudor sembra meno convinto del progetto. Da mesi, l'attuale tecnico richiede una rivoluzione, pretendendo di cambiare almeno 6-7 giocatori e di reinvestire il ricavato delle cessioni su calciatori più adatti al suo gioco. Kamada sembrava essere una delle poche pedine chiave, attorno alla quale Tudor voleva costruire la sua squadra, apprezzandone e valorizzandone le doti.

Tudor in bilico: la situazione

Negli ultimi giorni, si sono diffuse diverse voci riguardo un possibile addio immediato di Tudor da Roma, smentite categoricamente dal Ds Fabiani, che, anche oggi, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha confermato nuovamente la piena fiducia all'allenatore. Già lo aveva fatto dopo le prime voci trapelate qualche giorno fa. Tuttavia, continuano a circolare indiscrezioni in merito a una rottura totale tra Tudor e la società, riportate in giornate prima da Cronache di Spogliatoio, e poi dall'esperto Alfredo Pedullà. Quest'ultimo ha da poco scritto un tweet a dir poco allarmante: “Lazio, se salta Tudor (confermati i malesseri anticipati qualche giorno fa) può succedere di tutto: coinvolti il Bologna, Italiano e…Sarri.”

Il tweet non risulta essere chiarissimo: Sarri è ancora sotto contratto con la Lazio e molti hanno interpretato queste parole come un possibile ritorno del comandante sulla panchina biancoceleste. La verità è che il Bologna (attualmente senza allenatore dopo l'addio di Motta) sarebbe sulla tracce di Tudor. La Lazio, a quel punto, potrebbe andare con decisione su Italiano, in uscita dalla Fiorentina e Sarri è un'opzione per i viola. Un gioco di incastri alquanto complicato ma non impossibile, con la società biancoceleste che comunque ci tiene a ribadire la propria fiducia nei confronti dell'allenatore croato (non potrebbe essere altrimenti). Pedullà ha poi ripreso un suo tweet di 3 giorni fa (dove raccontava di questi malesseri tra Tudor-società) e ha aggiunto un sintetico ma emblematico: “Occhio”, come a voler ribadire il malumore che sta traspirando. Insomma, la verità non è ancora venuta a galla, ma sicuramente dovranno essere chiariti tutti i punti di domanda entro pochi giorni: non resta che aspettare.