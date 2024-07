In arrivo una novità importante per la Serie A 2024/25: il comunicato della Lega

La Serie A 2024/25 inizia sempre di più a prendere forma: quest'oggi c'è stato il sorteggio del calendario per il prossimo campionato e la Lazio esordirà in casa con il Venezia neo-promosso. Ricordiamo che la nuova stagione inizierà nel weekend del 17-18 agosto, mentre finirà nel weekend del 24-25 maggio. Per quanto riguarda le soste invece ne sono in programma 4: dal 2 al 10 settembre, dal 7 al 15 ottobre, dall'11 al 19 novembre e dal 17 al 25 marzo.

Depositphotos

La novità della Serie A 2024/25

Rispetto allo scorso anno ci sarà una novità: a partire dal prossimo campionato, oltre all'ultima giornata, la contemporaneità delle gare andrà rispettata anche nella penultima. In caso di partecipazione delle squadre italiane alle finali delle competizioni europee, è prevista un'eccezione.

Il comunicato della Lega

La 37esima e la 38esima giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee